МВФ: Якщо Україна хоче наздогнати світ, то їй потрібна нова бізнес-модель
"Якщо Україна хоче зростати не на 3%, а на 5-6% щороку і наздогнати світ, ось що потрібно робити. Україні потрібна нова бізнес-модель. Ліпші інституції, які мають конкурентність. Приватний сектор, який готовий до конкуренції в європейському оточенні та у світі", - зазначив перший заступник голови МВФ Девід Ліптон під час конференції з українських реформ в Торонто, йдеться в "Укрінформ".
На думку Ліптона, якщо Україна хоче зробити це, людські ресурси знайдуться, але технологій та капітальних ресурсів не вистачить, поки не буде чіткого прагнення втілити зміни, якщо буде корупція, неадекватність інституцій.
"Це треба представляти як вибір. Бо це справді чіткий вибір. Зараз момент, коли вибір - на столі, маючи нового президента і невдовзі новий парламент", - пояснив заступник директора МВФ.
Нагадаємо, наразі Україна веде активні переговори з Міжнародним валютним фондом щодо нової програми фінансування.
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