"Укрзалізниця" повністю відремонтувала 18 пасажирських вагонів

Від початку року "Укрзалізниця" провела капітальний ремонт 18 пасажирських вагонів

Загалом за рік заплановано відремонтувати 50 вагонів.

Зазначається, що відреставровані вагони уже курсують за популярними напрямками у складі фірмових поїздів, повідомляє "ЦТС" з посиланням на дані "Укрзалізниці".

Зокрема, мова йде про 4 плацкартних вагони, 3 "СВ" та 11 купейних вагонів.

Вартість реставрації одного пасажирського вагона складає близько 12-13 мільйонів гривень, що вдвічі менше, ніж купівля нового вагону. Під час реставрації вагонів використовують лише українські деталі та виробництво.

Водночас наразі середній вік пасажирського вагона в "Укрзалізниці" складає близько 32 років, при тому, що відповідно до нормативів він має складати 28 років.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" оголосила тендер на ремонт двоповерхових поїздів Skoda EJ 675. На ці цілі державна компанія планує витратити 5,4 мільйона євро.

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