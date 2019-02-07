НОВИНИ"Укрзалізниця" оголосила тендер на ремонт двоповерхових поїздів Skoda EJ 675. На ці цілі державна компанія планує витратити 5,4 мільйона євро.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Укрзалізниця" відремонтує двоповерхові поїзди Skoda за €5,4 млн
Тендер планують провести 10 вересня 2019 року
Фото: parovoz.com
Загалом "Укрзалізниця" планує провести капітальний ремонт всіх двох електропоїздів Skoda. Для участі у тендері компанія просить заставу у потенційних підрядників у розмірі 162 тисячі євро. Участь у конкурсі можуть взяти й іноземні компанії, повідомляє сайт Prozorro.
Тендер планують провести 10 вересня 2019 року, водночас пропозиції від учасників розглядатимуть до 5 серпня 2019 року.
Нагадаємо, що державна "Укрзалізниця" завершила випуск єврооблігацій, які забезпечили надходження до компанії у сумі 500 мільйонів доларів.
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02 07 2019 14:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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