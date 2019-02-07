"Укрзалізниця" відремонтує двоповерхові поїзди Skoda за €5,4 млн

"Укрзалізниця" оголосила тендер на ремонт двоповерхових поїздів Skoda EJ 675. На ці цілі державна компанія планує витратити 5,4 мільйона євро.

Загалом "Укрзалізниця" планує провести капітальний ремонт всіх двох електропоїздів Skoda. Для участі у тендері компанія просить заставу у потенційних підрядників у розмірі 162 тисячі євро. Участь у конкурсі можуть взяти й іноземні компанії, повідомляє сайт Prozorro.

Тендер планують провести 10 вересня 2019 року, водночас пропозиції від учасників розглядатимуть до 5 серпня 2019 року.

Нагадаємо, що державна "Укрзалізниця" завершила випуск єврооблігацій, які забезпечили надходження до компанії у сумі 500 мільйонів доларів.