МВФ завершив переговори з МВФ щодо держбюджету. Каже, що успішно

Міністерство фінансів успішно завершило переговори з МВФ стосовно основних параметрів проєкту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для отримання чергового траншу.

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Про це повідомляє "Економічна правада" з посиланням на пресслужбу Мінфіну. "Основний акцент перемовин стосувався формування спільного із МВФ бачення основних бюджетних показників – рамки доходів, видатків і дефіциту", – йдеться у повідомленні. Зазначається, що Мінфін проводив щоденні консультації із експертами Фонду щодо можливостей фінансування дефіциту та пріоритетних видатків бюджету у 2021 році. "В цілому, параметри бюджету-2021 збігаються з оцінками фахівців Фонду, що було важливим для продовження успішної співпраці між Україною та МВФ", – переконують в міністерстві. Нагадаємо, що глава МВФ відзначила "швидку реакцію" влади на скандальне рішення КС

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