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МВФ завершив переговори з МВФ щодо держбюджету. Каже, що успішно

Міністерство фінансів успішно завершило переговори з МВФ стосовно основних параметрів проєкту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для отримання чергового траншу.
МВФ завершив переговори з МВФ щодо держбюджету. Каже, що успішно Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє "Економічна правада" з посиланням на пресслужбу Мінфіну.

"Основний акцент перемовин стосувався формування спільного із МВФ бачення основних бюджетних показників – рамки доходів, видатків і дефіциту", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Мінфін проводив щоденні консультації із експертами Фонду щодо можливостей фінансування дефіциту та пріоритетних видатків бюджету у 2021 році.

"В цілому, параметри бюджету-2021 збігаються з оцінками фахівців Фонду, що було важливим для продовження успішної співпраці між Україною та МВФ", – переконують в міністерстві.

Нагадаємо, що глава МВФ відзначила "швидку реакцію" влади на скандальне рішення КС

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26 11 2020 09:50
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