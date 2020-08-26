МВС Білорусі нарахувало понад 16 тисяч осіб на вчорашніх протестах

У Білорусі 25 серпня в акціях протесту взяли участь не менш як 16 750 осіб, 51 особу заарештували за адміністративні правопорушення.

Про це заявили в МВС республіки, повідомляє "Укрінформ".

"Було зафіксовано 48 центрів політичної активності громадян", - заявили в МВС.

За даними міністерства, найактивніше протестували в Брестській і Гродненській областях, а також у столиці і Мінській області. Найбільша кількість мітингувальників була в Мінську, Бресті та Молодечно.

Всього по країні до розгляду в суді справ про адміністративні правопорушення затримано 51 особу, поінформували в МВС.

У відомстві також заявили, що в Мінську й області стали активно надходити скарги на проведення "флешмобів з включенням гучної музики".

Читайте також: Нацбанк Білорусі припинив кредитувати банки