CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Білорусі 25 серпня в акціях протесту взяли участь не менш як 16 750 осіб, 51 особу заарештували за адміністративні правопорушення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МВС Білорусі нарахувало понад 16 тисяч осіб на вчорашніх протестах
"Було зафіксовано 48 центрів політичної активності громадян"
Фото: DW
Про це заявили в МВС республіки, повідомляє "Укрінформ".
"Було зафіксовано 48 центрів політичної активності громадян", - заявили в МВС.
За даними міністерства, найактивніше протестували в Брестській і Гродненській областях, а також у столиці і Мінській області. Найбільша кількість мітингувальників була в Мінську, Бресті та Молодечно.
Всього по країні до розгляду в суді справ про адміністративні правопорушення затримано 51 особу, поінформували в МВС.
У відомстві також заявили, що в Мінську й області стали активно надходити скарги на проведення "флешмобів з включенням гучної музики".
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26 08 2020 15:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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