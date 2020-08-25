Нацбанк Білорусі припинив кредитувати банки

"Останнім часом на тлі зростання дефіциту ліквідності в банківській системі спостерігається досить істотне зростання кредитного портфеля банків у білоруських рублях, що чинить додатковий тиск на внутрішній валютний ринок"

Національний банк Білорусі призупинив проведення постійно доступних операцій підтримки ліквідності у формі кредитів овернайт через тиск на внутрішній валютний ринок.

Як передає "Укрінформ", про це БЕЛТА повідомили в Нацбанку.

"Останнім часом на тлі зростання дефіциту ліквідності в банківській системі спостерігається досить істотне зростання кредитного портфеля банків у білоруських рублях, що чинить додатковий тиск на внутрішній валютний ринок. У зв'язку з цим Національний банк прийняв рішення про тимчасове припинення постійно доступних операцій підтримки ліквідності з 24 серпня до 15 вересня", - йдеться у повідомленні.

Це рішення означає, що Нацбанк продовжить надавати підтримку ліквідності банківської системи з метою безумовного виконання банками своїх зобов'язань.

Здійснюватиметься вона в більш контрольованому режимі: шляхом проведення аукціонних операцій на відкритому ринку, а також, у разі необхідності, з використанням двосторонніх операцій з урахуванням реалізації банками заходів зі скорочення дефіциту ліквідності.

Нагадаємо, що білоруські облігації обвалилися на тлі протестів та загрози санкцій