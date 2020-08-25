Нацбанк Білорусі припинив кредитувати банки
Як передає "Укрінформ", про це БЕЛТА повідомили в Нацбанку.
"Останнім часом на тлі зростання дефіциту ліквідності в банківській системі спостерігається досить істотне зростання кредитного портфеля банків у білоруських рублях, що чинить додатковий тиск на внутрішній валютний ринок. У зв'язку з цим Національний банк прийняв рішення про тимчасове припинення постійно доступних операцій підтримки ліквідності з 24 серпня до 15 вересня", - йдеться у повідомленні.
Це рішення означає, що Нацбанк продовжить надавати підтримку ліквідності банківської системи з метою безумовного виконання банками своїх зобов'язань.
Здійснюватиметься вона в більш контрольованому режимі: шляхом проведення аукціонних операцій на відкритому ринку, а також, у разі необхідності, з використанням двосторонніх операцій з урахуванням реалізації банками заходів зі скорочення дефіциту ліквідності.
Нагадаємо, що білоруські облігації обвалилися на тлі протестів та загрози санкцій
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