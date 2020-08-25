Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Нацбанк Білорусі припинив кредитувати банки

"Останнім часом на тлі зростання дефіциту ліквідності в банківській системі спостерігається досить істотне зростання кредитного портфеля банків у білоруських рублях, що чинить додатковий тиск на внутрішній валютний ринок"
Національний банк Білорусі призупинив проведення постійно доступних операцій підтримки ліквідності у формі кредитів овернайт через тиск на внутрішній валютний ринок.
Нацбанк Білорусі припинив кредитувати банки Фото:www.capital.ua

Як передає "Укрінформ", про це БЕЛТА повідомили в Нацбанку.

"Останнім часом на тлі зростання дефіциту ліквідності в банківській системі спостерігається досить істотне зростання кредитного портфеля банків у білоруських рублях, що чинить додатковий тиск на внутрішній валютний ринок. У зв'язку з цим Національний банк прийняв рішення про тимчасове припинення постійно доступних операцій підтримки ліквідності з 24 серпня до 15 вересня", - йдеться у повідомленні.

Це рішення означає, що Нацбанк продовжить надавати підтримку ліквідності банківської системи з метою безумовного виконання банками своїх зобов'язань.

Здійснюватиметься вона в більш контрольованому режимі: шляхом проведення аукціонних операцій на відкритому ринку, а також, у разі необхідності, з використанням двосторонніх операцій з урахуванням реалізації банками заходів зі скорочення дефіциту ліквідності.

Нагадаємо, що білоруські облігації обвалилися на тлі протестів та загрози санкцій

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 08 2020 17:48
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Діджиталізація дозвільних документів - що очікувати і як це вплине на ринок нерухомості

Діджиталізація дозвільних документів - що очікувати і як це вплине на ринок нерухомості

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.