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МВС і ДСНС запустили систему авіанагляду за безпекою

Новий вертоліт Airbus Helicopters H225 здійснив обліт постраждалих від паводку районів Прикарпаття
Міністерство внутрішніх справ запустило систему авіабезпеки: в середу, 22 травня, вертоліт Airbus Helicopters H225 Super Puma Держслужби з надзвичайних ситуацій здійснив обліт постраждалих від паводку районів Прикарпаття.
МВС і ДСНС запустили систему авіанагляду за безпекою Фото: if.npu.gov.ua

Два такі вертольоти рятувальники отримали наприкінці минулого року в рамках Єдиної системи авіаційної безпеки та захисту МВС України, яку планують укомплектувати 55 вертольотами до 2021 року. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.


Фото:Нацполіція


Фото:Нацполіція

На борту вертольота були в.о. начальника Управління ДСНС в області Ігор Оксентюк, а також т.в.о. заступника начальника Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області Олег Йосип. Особливу увагу звернули на райони, в яких ситуація найнебезпечніша і де потрібно якомога швидше надати допомогу постраждалим, провести евакуацію, забезпечити безпеку дорожнього руху, здійснити охорону населених пунктів, жителі яких покинули домівки через стихію.

Практично в кожному районі в ліквідації наслідків лиха бере участь велика кількість правоохоронців. Поліція Прикарпаття перейшла на посилений варіант несення служби і допомагає рятувальникам цілодобово.

Нагадаємо, що на Буковині у селах Кам’янка, Купка, Сучевени Глибоцького району 20 травня пронісся смерч.

 
 
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23 05 2019 12:49
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