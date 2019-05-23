МВС і ДСНС запустили систему авіанагляду за безпекою
Два такі вертольоти рятувальники отримали наприкінці минулого року в рамках Єдиної системи авіаційної безпеки та захисту МВС України, яку планують укомплектувати 55 вертольотами до 2021 року. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Фото:Нацполіція
Фото:Нацполіція
На борту вертольота були в.о. начальника Управління ДСНС в області Ігор Оксентюк, а також т.в.о. заступника начальника Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області Олег Йосип. Особливу увагу звернули на райони, в яких ситуація найнебезпечніша і де потрібно якомога швидше надати допомогу постраждалим, провести евакуацію, забезпечити безпеку дорожнього руху, здійснити охорону населених пунктів, жителі яких покинули домівки через стихію.
Практично в кожному районі в ліквідації наслідків лиха бере участь велика кількість правоохоронців. Поліція Прикарпаття перейшла на посилений варіант несення служби і допомагає рятувальникам цілодобово.
Нагадаємо, що на Буковині у селах Кам’янка, Купка, Сучевени Глибоцького району 20 травня пронісся смерч.
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