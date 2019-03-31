МВС назвало найпоширеніші порушення на дільницях
"За весь період виборчої кампанії нами було зафіксовано щодо 5 266 повідомлень про ті ситуації, які пов’язують з порушенням виборчого законодавства. З них 456 повідомлень упродовж вчорашнього дня, "дня тиші"… Деякі команди кандидатів у президенти агітували навіть вчора. На це ми звернули увагу. Здебільшого, це морально-етичне покарання. Але з тих 258 повідомлень, які стосуються порушення по 112 статті частині 10 "порушення правил агітації в день тиші", частина все таки понесе відповідальність і заплатять до 1300 гривень штрафу", – цитує Facebook-сторінка МВС радника міністра Івана Варченка.
Нагадаємо, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко проголосував на виборах президента і показав на камери бюлетень зі своїм голосом, чим порушив українське законодавство.
Громадська організація "Комітет виборців України" відреагувала на поведінку кандидата й нагадала, що Ляшко порушив таємницю голосування. Адже стаття 7 закону "Про вибори Президента України" визначає, що голосування на виборах є таємним.
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