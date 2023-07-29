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ПОЛІТИКА

МВС Німеччини повідомило про десятки свої громадян, які воюють в Україні

29 липня 2023, 17:48
МВС Німеччини повідомило про десятки свої громадян, які воюють в Україні
Фото: dpa
Але це лише ті, про кого відомо, реальне число може бути значно більшим.

Від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну з Німеччини на війну вирушили численні добровольці. Міністерство внутрішніх справ ФРН уперше надало дані про кількість своїх громадян, які воюють в Україні.

Про це з посиланням на відповідь МЗС Німеччини пише газета Welt am Sonntag.

Загалом ідеться про 61 людину. За даними відомства, ці люди мають "екстремістські погляди або звʼязок із політично вмотивованими кримінальними злочинами".

При цьому 39 громадян Німеччини підозрюють у тому, що вони залишили країну з наміром взяти участь у бойових діях. Із них 27 воюють на боці росії, 12 — на боці України. Раніше німецькі медіа повідомляли про колишніх вихідців із країн соцтабору з німецьким громадянством, які вступили до підрозділів російської армії.

Жодних конкретних фактів МВС поки що не надає.

У Німеччині не переслідують німців, які беруть участь у війні в Україні, якщо вони не є найманцями й воюють у складі регулярних армій. Однак це не звільняє їх від можливої відповідальності за скоєння воєнних злочинів.

Раніше повідомлялось, що німецькі політики від опозиції і коаліційної партії закликали уряд поставити Україні крилаті ракети.

Німечинадобровольцівійна в Україні

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