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ПОЛІТИКА

Німецькі політики закликали уряд поставити Україні крилаті ракети Taurus

29 липня 2023, 15:45
Німецькі політики закликали уряд поставити Україні крилаті ракети Taurus
Джерело: dreamstime
тім, міністерство оборони Німеччини підтвердило свою відмову від поставок Україні ракет.

Німецькі політики від опозиції і коаліційної партії закликали уряд поставити Україні крилаті ракети.

Про це повідомляє DW.

Берлін має "негайно" надати Києву далекобійні ракети Taurus, заявив депутат Бундестагу від опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Родеріх Кізеветтер.

Він зазначив, що на озброєнні Бундесверу є 600 Taurus, з яких близько 450 не готові до застосування в бойових діях, але можуть бути модернізовані компанією MBDA і підготовлені до відправки в Україну.

Своєю чергою експерт Вільної демократичної партії (ВДП), що входить до правлячої коаліції, Маркус Фабер нагадав, що Збройні сили України успішно застосовують поставлені Великою Британією ракети Storm Shadow. За його словами, це свідчить про важливість такого типу озброєнь для України, яка обороняється від російського повномасштабного вторгнення.

Надати ЗСУ Taurus закликав і посол України у ФРН Олексій Макєєв, попросивши "цього разу скоротити дискусійну частину і тим самим врятувати людські життя", нагадавши про довгі дебати в Німеччині щодо надання інших озброєнь, зокрема танків Leopard.

Втім, міністерство оборони Німеччини підтвердило свою відмову від поставок Україні ракет. Представниця міністерства вказала виданню на заяву міністра оборони країни Бориса Пісторіуса, який дав чітко зрозуміти, що постачання Taurus ЗСУ не буде.

Нагадаємо, Німеччина повідомила про нову партію військової допомоги для України, яка включає зенітні самохідні установки Gepard і боєприпаси до них.

Німеччинавійна в УкраїніTaurus

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