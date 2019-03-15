МВС перевіряє повідомлення про втручання в роботу інформаційної системи ЦВК

Ми повинні добре розуміти, що інформаційно-аналітична система "Вибори-2019" повністю захищена від зовнішнього впливу

Інформація про втручання в роботу системи надійшла від кандидатів у президенти.

У Міністерстві внутрішніх справ України проводиться перевірка інформації про несанкціонований доступ в інформаційну систему ЦВК "Вибори-2019", повідомляє прес-служба МВС.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, повідомлення про втручання в роботу системи надійшли від кандидатів у Президенти.

"Для нас важливі засоби захисту цієї системи від несанкціонованого втручання в роботу і можливі кібератаки в день голосування. У нас вже є кілька звернень від кандидатів в президенти щодо втручання в роботу системи. Йдеться як про транзитні сервери, так і про несанкціонований доступ до системи. Наші фахівці перевіряють цю інформацію. Ми повинні добре розуміти, що інформаційно-аналітична система "Вибори-2019" повністю захищена від зовнішнього впливу", - повідомив Аваков.

Також Аваков зазначив, що МВС забезпечить посилену охорону ліній зв'язку від фізичних ушкоджень. Для цього "Укртелеком" надав Нацполіції детальний перелік найбільш потенційно уразливих каналів.

Нагадаємо, що у кінці лютого СБУ відбила атаку на сайт Центрвиборчкому.