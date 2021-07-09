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МВС закупить електромобілі для патрульної поліції

Попередні дані свідчать про те, що це дозволяє зменшити витрати на паливо, економія за багатьма статтями витрат. Ми бачимо, що перехід поліції на електрокари може забезпечити велику економію для держави і для держбюджету загалом
Міністерство внутрішніх справ ініціює закупівлю електромобілів для патрульної поліції.
МВС закупить електромобілі для патрульної поліції Фото: МВС
Про це повідомив міністр Денис Монастирський під час презентації пріоритетних напрямів та проєктів МВС, передає прес-служба відомства.
 
"Ми вирішили закупити першу партію електромобілів для патрульної поліції.
 
Попередні дані свідчать про те, що це дозволяє зменшити витрати на паливо, економія за багатьма статтями витрат. Ми бачимо, що перехід поліції на електрокари може забезпечити велику економію для держави і для держбюджету загалом", - сказав Монастирський.
 
Відповідно до презентації, представленої МВС, планують закупити електромобілі Mitsubishi Outlander (вартість авто - 739 тис грн) та Hyundai Сona (вартість авто - 1 365 600 грн).
 
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07 09 2021 15:47
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