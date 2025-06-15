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ПОЛІТИКА

"Ми говорили про Іран": Трамп розповів про годинну розмову з путіним

15 червня 2025, 09:28
Фото: The Washington Post
Україна наразі не на часі — обговорбвали Близький схід.

Президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social заявив, що під час розмови з російським диктатром  владіміром путіним тема війни в Україні обговорювалася мало. Це питання планується обговорити наступного тижня.

Натомість йшлося про  ескалацію ситуації на Близькому Сході, яка сталася після того, як Ізраїль завдав "превентивного" удару по іранському військовому керівництву та ядерній інфраструктурі, а Іран відповів ударом у відповідь, а також необхідність ядерної угоди між США та Іраном.

"путін подзвонив сьогодні вранці, щоб дуже люб'язно привітати мене з днем народження. Але що більш важливо — щоб поговорити про Іран, країну, яку він дуже добре знає. Ми говорили довго. Набагато менше часу було витрачено на росію/Україну, але це на наступний тиждень", – написав Трамп. 

Він додав, що путін проводить запланований обмін полоненими.

"Розмова тривала приблизно годину. Він, як і я, вважає, що ця війна між Ізраїлем та Іраном повинна закінчитися, на що я відповів, що його війна також має закінчитися", – підсумував президент США.

ІзраїльІранВладімір ПутінДональд Трамп

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