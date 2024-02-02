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ПОЛІТИКА

"Ми мусимо продовжувати допомагати їм" – Байден про Україну

02 лютого 2024, 09:13
Президент Штатів наголосив, що український народ демонструє неймовірну сміливість і витривалість проти путінської агресії.

CША працюють над забезпеченням миру для українського народу на тлі путінської агресії та повинні продовжувати допомагати Києву.

Про це заявив американський президент Джо Байден під час промови на Національному молитовному сніданку в Капітолії у четвер, 1 лютого, повідомляє "Голос Америки".

"Виклик нашого часу нагадує нам про нашу відповідальність як країни - допомагати одне одному, сприяти справедливому і міцному миру, підтримувати його за кордоном і тут, удома", - сказав лідер США.

У промові Байден також згадав про ситуацію у Секторі Гази. Він наголосив, що США не лише моляться за мир, але й працюють над його підтриманням у світі.

"Ми активно працюємо для забезпечення миру, безпеки, гідності для ізраїльського народу та палестинського народу. Я займаюся цим день і ніч. І, як і багато хто з вас у цій залі, працюю над тим, щоби повернути наших заручників додому, щоб полегшити гуманітарну кризу та встановити мир у Газі та Ізраїлі, стабільний мир між двома державами. Для двох народів", - сказав американський президент.

"Ми також працюємо заради миру, безпеки та гідності для українського народу, який демонструє неймовірну сміливість і витривалість проти путінської агресії. Ми мусимо продовжувати допомагати їм", - додав Байден.

Під час заходу уривок із молитви прочитав спікер Палати представників США Майк Джонсон, також виступили американські сенатори республіканці та демократи.

Національний молитовний сніданок проводиться у Вашингтоні щороку. Зазвичай, на цю зустріч запрошуються політики і релігійні лідери з усієї країни та з-за кордону. 

Лідер сенатської більшості Чак Шумер заявив, що наступного тижня Сенат буде голосувати за додатковий законопроект про національну безпеку, який включає двопартійну угоду щодо прикордонних та імміграційних обмежень а також пакет військової допомоги Україні на $61 млрд.

війнаБайдендопомога Україні

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