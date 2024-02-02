Наступного тижня Сенат США голосуватиме щодо угоди про прикордонну безпеку та допомогу Україні

За словами лідера сенатської більшості Чака Шумера, голосування відбудеться наступного тижня

Лідер сенатської більшості Чак Шумер заявив, що наступного тижня Сенат буде голосувати за додатковий законопроект про національну безпеку, який включає двопартійну угоду щодо прикордонних та імміграційних обмежень а також пакет військової допомоги Україні на $61 млрд.

Про це повідомило Politico.

"Шумер сказав, що текст угоди буде оприлюднений вже в п'ятницю [2 лютого] або в неділю [4 лютого], і що він планує призначити голосування по законопроекту на наступний тиждень, яке відбудеться не пізніше середи [7 лютого]", – йдеться у повідомленні.

Деякі законодавці прогнозують, що текст законопроекту про доповнення до закону про національну безпеку може бути оприлюднений 2 лютого ввечері, що дасть членам Сенату вихідні для перегляду політики перед можливим початком голосування наступного тижня. Заступниця голови Комітету з питань асигнувань Сьюзан Коллінз (республіканка) сказала, що текст законопроекту в п'ятницю ввечері буде її "припущенням".

Тим не менш, республіканець Джеймс Ленкфорд пропонує не прогнозувати дати: «Я припинив пророкувати день і час, доки не буду знати, де ми будемо, тому що я думав, що ми вийдемо [на голосування] ще три тижні тому».

Politico зазначає, що у Сенату залишився лише один законодавчий тиждень до запланованих двотижневих канікул.

Нагадаємо, всі 27 країн членів Євросоюзу погодилися на надання Україні 50 млрд євро, повідомив президент Євроради Шарль Мішель.