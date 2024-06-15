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ПОЛІТИКА

США виділяють Україні $1,5 млрд на енергетику

15 червня 2024, 13:50
США виділяють Україні $1,5 млрд на енергетику
Джерело: .ukrinform
Крім того, віце-президент США оголосила про надання понад 379 млн доларів гуманітарної допомоги.

США виділяють 1,5 млрд доларів на допомогу Україні. Кошти будуть направлені на енергетичний сектор та гуманітарні потреби.

Про це повідомляє Білий дім.

Про виділення пакета допомоги оголосила віце-президент США Камала Гарріс на саміту миру у Швейцарії.

Зазначені 1,5 млрд доларів включають 500 млн у вигляді нового фінансування енергетичної допомоги та перенаправлення раніше оголошених 324 млн на аварійний ремонт енергетичної інфраструктури та інші потреби в Україні.

Крім того, віце-президент США оголосила про надання понад 379 млн доларів гуманітарної допомоги від держави та USAID для вирішення нагальних потреб біженців, внутрішньо переміщених осіб та громад, які постраждали від жорстокої війни росії проти українського народу.

Гарріс також заявила, що, співпрацюючи з Конгресом, Державний департамент планує надати додаткові 300 млн доларів на підтримку цивільної безпеки України для закупівлі рятувального обладнання для українських прикордонників і правоохоронних органів.

Минулого тижня президент США Джо Байден оголосив про виділення нового пакету допомоги. Він включає ракети, боєприпаси для HIMARS, гаубиці та бронетранспортери, артилерійські снаряди та багато іншого.

СШАвійнадопомога Україні

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