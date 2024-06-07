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ПОЛІТИКА

США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на суму $225 млн – AP

07 червня 2024, 08:18
США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на суму $225 млн – AP
Джерело: .ukrinform
До нього увійдуть, серед іншого, боєприпаси для HIMARS та артилерійські снаряди.

Сполучені Штати Америки (США) нададуть Україні новий пакет військової допомоги в рамках оборонної підтримки, на суму $225 мільйонів. До нього увійдуть, серед іншого, боєприпаси для HIMARS та артилерійські снаряди.

Про це повідомляє Associated Press.

Про відповідні плани Вашингтона журналістам розповіли у четвер офіційні особи США на умовах анонімності, позаяк допомога, про яку ще не було оголошено публічно, обговорюється.

Зазначається, що озброєння із нового американського пакета Сили оборони України зможуть використати для завдання ударів по "загрозам всередині росії, щоб захистити місто Харків від потужного російського нападу".

За словами американських чиновників, допомога включає:

  • боєприпаси для високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS,
  • мінометні системи,
  • низку артилерійських снарядів, зокрема 155-мм для гаубиць,
  • ракети для системи протиповітряної оборони HAWK
  • зенітні ракети Stinger,
  • протитанкові системи Javelin і AT-4,
  • бронетехніку,
  • патрульні катери,
  • та "широкий спектр іншого, включаючі запасні частини та обладнання.

Новий пакет допомоги надається через повноваження президента США про скорочення, які вилучають системи та боєприпаси з існуючих американських запасів, щоб вони могли швидко відправитися в Україну на фронт.

Агентство AP звертає увагу, що згідно з новою директивою США, Україна може використовувати таку зброю для ударів по території країни-агресора росії, якщо там "сили атакують або готуються до нападу".

Проте таке зняття "табу" з боку Вашингтона для Києва не стосується використання ATACMS, що були надані США, або ракет великої дальності та інших боєприпасів для завдання "наступальних" ударів усередині росії, зазначили американські офіційні особи.

Також у публікації AP вказується, що новий пакет допомоги надійшов у момент, коли президент США Джо Байден у своїй промові в Нормандії (Франція) на 80-ту річницю Дня пообіцяв, що США "не відмовляться" від захисту України від агресії рф.

Очікується, що 7 червня Байден зустрінеться з українським колегою Володимиром Зеленським у Парижі.

Нагадаємо, 5 червня радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Штати протягом найближчих тижнів передадуть Україні нові пакети допомоги.

СШАвійнадопомога Україні

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