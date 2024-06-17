Бербок попередила про небезпеку для Німеччини та НАТО через скорочення допомоги Україні

"Важко підрахувати, скільки нам треба буде заплатити, якщо нам доведеться самим захищати свою свободу і незалежність".

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок попередила про небезпечні наслідки для Німеччини і НАТО в разі скорочення допомоги Україні, яка обороняється від російської агресії.

Про це повідомляє DW.

"Якщо ми не будемо й надалі допомагати Україні, то з'явиться ризик того, що путінські війська стоятимуть на кордоні з Польщею. Тоді війна швидко пошириться на територію ЄС і НАТО", – зазначила Бербок.

"Важко підрахувати, скільки нам треба буде заплатити, якщо нам доведеться самим захищати свою свободу і незалежність. Зрештою справа зводиться до одного: підтримка України дає змогу тримати війну і далеко від нас самих", – сказала очільниця німецької дипломатії.

Глава німецького МЗС попередила і про загрозу нового напливу біженців.

"Якщо Україна буде більше не в змозі оборонятися - і я адресую ці слова насамперед тим, хто відкидає допомогу Києву, - тоді до втечі будуть змушені звернутися ще мільйони людей. Адже кому захочеться добровільно жити в умовах тортур і окупації?" – риторично запитала Бербок.

"Поразка матиме фатальні наслідки - для вільної України і для вільної Європи, тому допомогу Україні потрібно розширити", – додала вона, закликавши партнерів у всьому світі продовжувати постачання Україні систем протиповітряної оборони.

Раніше ми писали, що ціни на зброю, необхідну для боротьби з росією, стрімко зростають і Києву знадобиться "в три-чотири рази" більше, ніж річний оборонний бюджет Китаю, який становить 200 мільярдів доларів, щоб переломити хід війни.