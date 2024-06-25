Фрідріх Мерц, який раніше наполягав на збільшенні військової допомоги, змінив курс і тепер каже, що настав час зосередитися на тому, як покласти край війні з росією.

Кандидат, який претендує на посаду наступного канцлера Німеччини, висловив припущення, що настав час досягти мирної угоди з росією щодо України. У минулому Фрідріх Мерц, лідер правоцентристської опозиції, неодноразово підштовхував Берлін до надання більшої військової допомоги Україні, включаючи партію крилатих ракет великої дальності Taurus.

Депутати від його партії, Християнсько-демократичного союзу (ХДС), часом доходили до того, що називали канцлера Олафа Шольца "ризиком для національної безпеки" через його, на їхню думку, надмірну обережність і вагання. Мерц стверджував, що Німеччина повинна надати "всі засоби", щоб допомогти Україні перемогти у війні. Однак ввечері 23 червня він заявив, що хотів би бачити перемир'я.

Про це повідомляє Олівер Муді, берлінський кореспондент The Times та Sunday Times.

"Ми повинні бачити, що ми відкриваємо можливості для того, щоб в якийсь момент довести цей конфлікт до кінця", — сказав він.

Мерц також висловився більш стримано щодо військової підтримки України з боку Німеччини. Мерц заявив, що Берлін має "продовжувати допомагати" Києву, і похвалив Еммануеля Макрона за те, що він запропонував членам НАТО розгорнути війська для проведення тренувальних місій в Україні. Водночас він пом'якшив свої висловлювання щодо військової допомоги, відмовившись повторити свої попередні вимоги щодо постачання ракет Taurus Україні.

Національні опитування показують, що ХДС та її баварський філіал стануть найбільшим політичним блоком у Бундестазі на загальних виборах наступного року. Цього місяця вони посіли перше місце на виборах до Європейського парламенту. А це означає, що Мерц має всі шанси претендувати на посаду канцлера, якщо йому вдасться стримувати своїх конкурентів всередині партії.

Однак ХДС перебуває під сильним тиском у трьох східних землях Німеччини, де у вересні буде обрано нові уряди. Серія поразок ХДС не тільки послабить позиції Мерца в партії, а й змусить його створювати місцеві коаліції з іншими силами, що прагнуть миру з росією.

"Зміна позиції Мерца — це вираз зростаючих сумнівів правих центристів у доцільності збереження підтримки України на виборах", — вважає Муді.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що виборчі рейтинги під час майбутніх виборів до парламентів земель ФРН показують зростання кількості прихильників скасування санкцій проти росії та зменшення підтримки України. Водночас на думку очільника німецького уряду, альтернативи підтримці України не існує.