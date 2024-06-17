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ПОЛІТИКА

Зростання цін на зброю: чи зможе Захід забезпечити Україну необхідними ресурсами? – The Times

17 червня 2024, 15:11
Зростання цін на зброю: чи зможе Захід забезпечити Україну необхідними ресурсами? – The Times
Фото: з вільного доступу
Україна зіштовхується з викликами у питанні допомоги із Заходу.

Володимир Пікузо, засновник Агентства оборонних закупівель України повідомив, що ціни на зброю, необхідну для боротьби з росією, стрімко зростають і Києву знадобиться "в три-чотири рази" більше, ніж річний оборонний бюджет Китаю, який становить 200 мільярдів доларів, щоб переломити хід війни.

Підтримка України з боку Заходу була нестабільною — тривалий час точилися суперечки щодо останніх траншів допомоги від США та ЄС. Але минулого тижня було зроблено дві важливі заяви: підписано десятирічний пакт про військову співпрацю між Вашингтоном і Києвом, а також надано кредит Україні від країн G7 на суму 50 мільярдів доларів, забезпечений відсотками, нарахованими на заморожені російські суверенні активи.

Про це повідомляє The Times.

Вони були покликані забезпечити певний захист від другого президентства Дональда Трампа. Але вічно мінливі внутрішні умови європейської політики створюють ще одну загрозу для шансів України на остаточну перемогу.

Президент Франції Макрон у своїй промові у квітні висловився за більш рішучу Європу. Він сказав, що лише "суверенний" ЄС може врятувати континент в нестабільному світі. Але минулої неділі ультраправа партія "Національне об'єднання" завдала принизливої поразки коаліції на чолі з його партією "Відродження" на виборах до Європарламенту, отримавши більш ніж удвічі більше голосів — 31,4%.

У відповідь Макрон заявив, що не може "продовжувати поводитися так, ніби нічого не сталося". Вочевидь, проігнорувавши деяких своїх найближчих союзників, він розпустив парламент і призначив дострокові вибори на 30 червня і 7 липня.

В інших країнах Європи картина також була неоднозначною. У той час як правоцентристські християнські демократи легко вийшли на перше місце в Німеччині з 30% голосів, проросійська партія "Альтернатива для Німеччини" збільшила свою частку до 16%.

Перспектива захоплення французької політики "Національним об'єднанням" і збільшення навантаження на правлячу коаліцію в Німеччині має турбувати кожного, хто переймається європейською безпекою. Це ще одна причина для прихильників України діяти рішучіше і надавати гроші й зброю. Захід повинен підтримувати Україну у війні, вважає газета.

війназброяЗахідпідтримка України

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