Віцепрезидентка Єврокомісії Віра Юрова розкритикувала європейських політиків за занадто коректне ставлення до Угорщини.

Про це вона сказала ще в п'ятницю під час дебатів.

Повідомляє Euractiv.

Віра Юрова спільно з новообраним президентом Чехії Петром Павелом виступила на платформі Café Europa в п’ятницю. Дебати транслювалися у прямому ефірі.

"Ми є свідками невиправданої коректності європейських політиків", - сказала Юрова.

Угорщину потрібно частіше критикувати, особливо щодо її позиції стосовно росії та війни в Україні, додала віцепрезидентка ЄК.

І підтвердила, що Єврокомісія продовжить розпочаті проти Угорщини провадження щодо порушень верховенства права.

Новообраний президент Чехії Павел також розкритикував Угорщину за проросійські погляди, яких дотримується Орбан.

"Угорщина вже давно йде своїм шляхом", - сказав Павел.

"Якщо ми не можемо домовитися з базових питань - таких як відносини з росією та Україною - це є фундаментальною проблемою для Вишеградської четвірки", - сказав Петр Павел.

Він додав, що за таких обставин виникає питання, чи повинна Чехія залишатися у Вишеградській групі.

Як відомо, Орбан бойкотуватиме продовження санкцій проти росії.