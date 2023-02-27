Ми надто коректні з Угорщиною — віцепрезидентка Єврокомісії
Про це вона сказала ще в п'ятницю під час дебатів.
Повідомляє Euractiv.
Віра Юрова спільно з новообраним президентом Чехії Петром Павелом виступила на платформі Café Europa в п’ятницю. Дебати транслювалися у прямому ефірі.
"Ми є свідками невиправданої коректності європейських політиків", - сказала Юрова.
Угорщину потрібно частіше критикувати, особливо щодо її позиції стосовно росії та війни в Україні, додала віцепрезидентка ЄК.
І підтвердила, що Єврокомісія продовжить розпочаті проти Угорщини провадження щодо порушень верховенства права.
Новообраний президент Чехії Павел також розкритикував Угорщину за проросійські погляди, яких дотримується Орбан.
"Угорщина вже давно йде своїм шляхом", - сказав Павел.
"Якщо ми не можемо домовитися з базових питань - таких як відносини з росією та Україною - це є фундаментальною проблемою для Вишеградської четвірки", - сказав Петр Павел.
Він додав, що за таких обставин виникає питання, чи повинна Чехія залишатися у Вишеградській групі.
Як відомо, Орбан бойкотуватиме продовження санкцій проти росії.