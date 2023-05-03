"Ми не атакували ані путіна, ані кремль" – Зеленський відреагував на заяви москви

Президент України Володимир Зеленський прокоментував звинувачення москви в атаці безпілотниками на кремль.

Україна не має стосунку до "атаки" безпілотниками на кремль, про що раніше заявила російська влада.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час пресконференції учасників саміту країн Північної Європи.

"Ми не атакуємо ані путіна, ані москву, ми боремося на власній території, захищаємо свої села і міста. Нам зброї не вистачає навіть для цього. Саме тому ми не використовуємо її деінде. У нас дефіцит. Ми не можемо використовувати будь-що і будь-де. Ми це залишимо трибуналу", – сказав Зеленський.

Він додав, що кремль звинуватив Україну в "атаці" безпілотниками тому, що у росії немає перемог на полі бою. Зеленський пояснив, що путін не може просто так відправляти на смерть своїх військових, йому потрібно хоч якось мотивувати своїх людей, аби ті йшли вбивати українців. Однак "друга армія світу" вже програла.

Нагадаємо, у ніч проти 3 травня біля кремля у москві пролунали два потужні вибухи.