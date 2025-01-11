Ми не хочемо бути ні з Данією, ні з США – прем’єр Гренландії

На сьогодні острів входить до Королівства Данія.

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а хоче бути незалежним.

Про це гренландський прем’єр заявив на пресконференції в Копенгагені в пʼятницю, пише британська щоденна газета Financial Times.

"Я особисто вірю, що якщо ми тримаємося разом, ми сильніші в глобальній грі", – оголосила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

На пресконференції Егеде додав, що готовий поговорити з Трампом, який хоче отримати контроль над арктичним островом. Новообраний президент раніше відмовився виключити використання військової чи економічної сили для отримання контролю над Гренландією.

Трамп назвав це питанням національної безпеки США.

Журналісти пишуть, що Егеде акцентував, що населення острова не хоче бути ні данцями, ні американцями.

"Ми не хочемо бути данцями, ми не хочемо бути американцями, ми хочемо бути гренландцями", – сказав глава Гренляндії.

На цій зустрічі прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що прагнення Гренландії до незалежності є "законним і зрозумілим".

Фредеріксен додала, що хоче зберегти Королівство Данія, до складу якого входять Данія, Гренландія і автономна територія Фарерські острови.

Вчора, 10 січня, ми повідомляли, що вторгнення Трампа в Гренландію стане "найкоротшою війною у світі".