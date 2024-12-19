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Ми не можемо погодитися жити із замороженим конфліктом – Зеленський

19 грудня 2024, 17:39
Ми не можемо погодитися жити із замороженим конфліктом – Зеленський
В першу чергу Україні потрібні гарантії безпеки.

Український президент Володимир Зеленський заявив, що для Києва неприйнятні формати припинення поточної фази війни з кремлем, які будуть зводитися до "замороження" бойових дій.

Про це він сказав під час спілкування зі ЗМІ у Брюсселі.

За словами Зеленського, Україна не може погоджуватися на припинення вогню, якщо ці домовленості не будуть давати якоїсь  впевненості у майбутньому. 

"Ми не можемо жити з замороженим конфліктом. Коли йдеться про ceasefire, люди знають , що буде опісля. Чим все закінчиться. Треба знати, що завтра, щоб робити припинення вогню. В іншому випадку ви просто робите  заморожений конфлікт – і все",  – оголосив глава держави. 

Він додав, що саме тому Україні потрібні гарантії безпеки.

"Безумовно, Україна хоче закінчення війни. Безумовно, ми хочемо миру, сталого миру. І безумовно росія цього не хоче, і це постійно демонструє", – підсумував Зеленський.

Вчора, 18 грудня, президент Володимир Зеленський прибув до Брюсселя.

 

Володимир Зеленськийвійна в Україні

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