Ми не можемо втомитися та відмовитися від підтримки України – Байден в ООН

За словами американського лідера, війна путіна не досягла його основної мети.

Президент США Джо Байден закликав країни-члени ООН бути невтомними у підтримці України, аби допомогти їй перемогти у війні і зберегти свою свободу.

Про це він сказав час виступу на 79-й Генеральній асамблеї ООН.

"Світу належить зробити ще один вибір. Чи зберігатимемо ми нашу підтримку, щоби допомогти Україні виграти цю війну та зберегти свою свободу, або ж ми полишимо це й дозволимо агресії поновитися та знищити націю? Я знаю свою відповідь. Ми не можемо втомлюватися, ми не можемо відвернутися, і ми не відмовимося від нашої підтримки України", - заявив Байлен.

Президент США додав, що вторгнення росії в Україну від самого початку було атакою на цінності, які має відстоювати ООН як міжнародна інституція.

І тому Америка разом із понад 50 союзниками і партнерами стали на підтримку України та надали їй масштабну допомогу.

"Але найголовніше те, що вистояв український народ", - наголосив Байден.

Він зауважив, що війна путіна не досягла його основної мети.

"Він задумав знищити Україну, але Україна продовжує бути вільною. Він мав намір послабити НАТО, але НАТО більше, сильніше, згуртованіше, ніж будь-коли раніше, з двома новими членами, Фінляндією та Швецією", - підкреслив Байден.

Американський президент вважає що, світ не може опускати руки. Він також наголосив, що вибір, який країни роблять сьогодні, визначає майбутнє на десятиліття наперед.

День тому Зеленський прибув до США на саміт ООН.