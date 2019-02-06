Гройсман: Ми почали капітальний ремонт країни, але потрібен час, щоб закріпити результат
"Ми почали робити капітальний ремонт країни. Ми зачепили кожну сферу життя. Але потрібен час, аби закріпити все, що напрацьовано. У нас вже є система, її потрібно наповнювати. За 3-5 років тренд розвитку буде змінено", - сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, йдеться в "Укрінформ" з посиланням на "Урядовий портал".
"У нас є величезний потенціал, аби стати регіональним лідером. Найвища цінність в державі – це кожен з нас", - додав він.
За його словами, реалізувати цей потенціал можна – незалежно від посад, але з чітким усвідомленням власної відповідальності.
"Я не боюсь відповідальності. Я точно знаю, що потрібно робити і в який спосіб, аби був порядок", - зазначив Гройсман.
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