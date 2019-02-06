Гройсман: Ми почали капітальний ремонт країни, але потрібен час, щоб закріпити результат

Глава уряду наголосив, що Україна має можливість стати незалежною, сильною країною, регіональним лідером.

"Ми почали робити капітальний ремонт країни. Ми зачепили кожну сферу життя. Але потрібен час, аби закріпити все, що напрацьовано. У нас вже є система, її потрібно наповнювати. За 3-5 років тренд розвитку буде змінено", - сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, йдеться в "Укрінформ" з посиланням на "Урядовий портал".

"У нас є величезний потенціал, аби стати регіональним лідером. Найвища цінність в державі – це кожен з нас", - додав він.

За його словами, реалізувати цей потенціал можна – незалежно від посад, але з чітким усвідомленням власної відповідальності.

"Я не боюсь відповідальності. Я точно знаю, що потрібно робити і в який спосіб, аби був порядок", - зазначив Гройсман.

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