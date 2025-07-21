Ми продовжимо тиснути на путіна – глава МЗС Франції

Міністр перебуває з візитом у Києві.

Сьогодні міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро прибув до Києва й запевнив, що Франція та Європа продовжуватимуть тиснути на президента рф Володимира Путіна.

Про це він заявив у соцмережі X (Twiter).

"Минулої ночі російські удари були спрямовані по чотирьох районах Києва. Станції метро, магазини, дитячі садки та дошкільні заклади стали мішенню смертельного насильства з боку кремля. Як європейці, ми продовжуватимемо посилювати тиск на Владіміра путіна", - написав Барро.

Міністр також оприлюднив фото з місця обстрілу, зокрема біля станції метро "Лук’янівська", де особисто оглянув наслідки нічної атаки росії.

В понеділок глава МЗС Франції прибув до Києва після масованого обстрілу міста.