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Ми продовжимо тиснути на путіна – глава МЗС Франції

21 липня 2025, 17:37
Ми продовжимо тиснути на путіна – глава МЗС Франції
джерело /x.com/jnbarrot
Міністр перебуває з візитом у Києві.

Сьогодні міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро прибув до Києва й запевнив, що Франція та Європа продовжуватимуть тиснути на президента рф Володимира Путіна.

Про це він заявив у соцмережі X (Twiter).

"Минулої ночі російські удари були спрямовані по чотирьох районах Києва. Станції метро, магазини, дитячі садки та дошкільні заклади стали мішенню смертельного насильства з боку кремля. Як європейці, ми продовжуватимемо посилювати тиск на Владіміра путіна", - написав Барро.

Міністр також оприлюднив фото з місця обстрілу, зокрема біля станції метро "Лук’янівська", де особисто оглянув наслідки нічної атаки росії.

В понеділок глава МЗС Франції прибув до Києва після масованого обстрілу міста.

 

ФранціяЖан-Ноель Барро

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