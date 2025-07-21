Ми продовжимо тиснути на путіна – глава МЗС Франції
Сьогодні міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро прибув до Києва й запевнив, що Франція та Європа продовжуватимуть тиснути на президента рф Володимира Путіна.
Про це він заявив у соцмережі X (Twiter).
"Минулої ночі російські удари були спрямовані по чотирьох районах Києва. Станції метро, магазини, дитячі садки та дошкільні заклади стали мішенню смертельного насильства з боку кремля. Як європейці, ми продовжуватимемо посилювати тиск на Владіміра путіна", - написав Барро.
Міністр також оприлюднив фото з місця обстрілу, зокрема біля станції метро "Лук’янівська", де особисто оглянув наслідки нічної атаки росії.
В понеділок глава МЗС Франції прибув до Києва після масованого обстрілу міста.