Глава МЗС Франції прибув до Києва після масованого обстрілу міста

Він додав, що країни Європи продовжать посилювати тиск на російського диктатора владіміра путіна.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барров понеділок, 21 липня, прибув з візитом до Києва.

Про це йдеться у соцмережі Х французського міністра.

"Минулої ночі російські удари були спрямовані по чотирьох районах Києва. Станції метро, магазини, дитячі садки та дошкільні заклади — всі вони зазнали основного удару смертельного насильства кремля", — повідомив Барро після візиту на місце російських масованих обстрілів.

Він додав, що країни Європи продовжать посилювати тиск на російського диктатора владіміра путіна.

У соцмережі X Барро написав, що під час візиту візьме участь у конференції послів, яка проходить у Києві.

Він наголосив, що Франція продовжує підтримувати суверенітет, територіальну цілісність і свободу українського народу.

"Я їду до Києва. Я візьму участь у конференції послів та підтверджу, від імені Франції, нашу непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та свободи українського народу", — написав він.

18 липня президент України Володимир Зеленський заявив про "дуже змістовну, годинну розмову" зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.

Президенти обговорили зміцнення української ППО, зокрема про постачання ракет для систем SAMP/T та фінансування дронів-перехоплювачів. Зеленський відзначив домовленість про підготовку українських пілотів для винищувачів Mirage. За його словами, Франція готова приймати на навчання додаткових пілотів на додаткових літаках.

21 липня росія здійснила масштабну ракетну атаку з використанням ударних дронів типу "шахед" по Івано-Франківську та Києву.