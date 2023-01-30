Ми розтрощимо російську армію, як Давид переміг Голіафа – Буданов

Потужність російської армії виявилася міфом, а Україна вийде переможницею у цій війні.

Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив в інтерв'ю польському виданню Wiadomosci.

Відповідаючи на питання про статус другої армії світу, яким хизувалися російські пропагандисти, Буданов провів паралель із біблійною історією про Давида та Голіафа.

"Перш за все, ми повинні звільнитися від думки про війну як про щось статичне, "заморожене" або постійне. Це помилка. На мою думку, це жива субстанція. Наш ворог, ми бачимо, змінюється і підлаштовується під ситуацію. Розбирає та впроваджує нові рішення; тактико-оперативні. Або навіть розробляє нові стратегічні цілі. Ви запитали про міф. Так, я вірю, що це був міф. Але я думаю, що ми, українці, допомогли світу розвіяти історії про непереможну російську армію. Повернуся до історії: за часів королеви Єлизавети І англійці розгромили в морі іспанський флот, Велику і Непереможну Армаду. Так само розгромимо "велику і непереможну" армію росії. Так само, як Давид переміг Голіафа", – заявив очільник ГУР.