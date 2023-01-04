Навесні Україна планує великий контрнаступ - Буданов
04 січня 2023, 16:50
Фото: LIGA.net
Навесні Україна планує великий контрнаступ, а бої в березні будуть найзапеклішими
Про це в інтерв’ю ABC News заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.
"Це буде звільнення територій і нанесення остаточних поразок російській федерації. Це буде відбуватися по всій Україні – від Криму до Донбасу. Наша мета і ми її досягнемо - це повернення до кордонів 1991 року, в яких Україна визнана всіма суб'єктами міжнародного права”, – заявив Буданов.
Кирило Буданов вважає, що російський диктатор володимир путін хворий на рак та незабаром може померти.
На думку очільника української розвідки, після смерті путіна відбудеться зміна влади в росії, та “не варто боятися її трансформації, оскільки це піде тільки на користь усьому світу”.
Водночас, Голова управління розвідки зазначає, що війна має завершитися до смерті путіна.
Нагадаємо також нещодавно Кирило Буданов спрогнозував, що чекає на Україну та росію у 2023 році.