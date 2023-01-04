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CУСПІЛЬСТВО

Навесні Україна планує великий контрнаступ - Буданов

04 січня 2023, 16:50
Навесні Україна планує великий контрнаступ - Буданов
Фото: LIGA.net
Навесні Україна планує великий контрнаступ, а бої в березні будуть найзапеклішими
Про це в інтерв’ю ABC News заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.
 
"Це буде звільнення територій і нанесення остаточних поразок російській федерації. Це буде відбуватися по всій Україні – від Криму до Донбасу. Наша мета і ми її досягнемо - це повернення до кордонів 1991 року, в яких Україна визнана всіма суб'єктами міжнародного права”, – заявив Буданов.
 
Кирило Буданов вважає, що російський диктатор володимир путін хворий на рак та незабаром може померти.
 
На думку очільника української розвідки, після смерті путіна відбудеться зміна влади в росії, та “не варто боятися її трансформації, оскільки це піде тільки на користь усьому світу”.
 
Водночас, Голова управління розвідки зазначає, що війна має завершитися до смерті путіна.
 
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