Навесні Україна планує великий контрнаступ - Буданов

"Це буде звільнення територій і нанесення остаточних поразок російській федерації. Це буде відбуватися по всій Україні – від Криму до Донбасу. Наша мета і ми її досягнемо - це повернення до кордонів 1991 року, в яких Україна визнана всіма суб'єктами міжнародного права”, – заявив Буданов.

Кирило Буданов вважає, що російський диктатор володимир путін хворий на рак та незабаром може померти.

На думку очільника української розвідки, після смерті путіна відбудеться зміна влади в росії, та “не варто боятися її трансформації, оскільки це піде тільки на користь усьому світу”.

Водночас, Голова управління розвідки зазначає, що війна має завершитися до смерті путіна.