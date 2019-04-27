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Ми спробуємо реалізувати ініціативу "Здай корупціонера -отримай 10%", - Разумков

"Якщо ви допоможете відправити корупціонера за ґрати в рамках чинного законодавства, в рамках доказів, які будуть зібрані з вашою допомогою, то отримаєте державний захист і певну компенсацію за добровільну допомогу"
Спікер передвиборного штабу обраного президента Володимира Зеленського Дмитро Разумков розповів, як працюватиме ініціатива "Здай корупціонера – отримай 10%".
Ми спробуємо реалізувати ініціативу "Здай корупціонера -отримай 10%", - Разумков Фото: zik.ua

"Стосовно 10%, справді є така ідея, ми будемо пробувати її реалізувати. Якщо ви допоможете відправити корупціонера за ґрати в рамках чинного законодавства, в рамках доказів, які будуть зібрані з вашою допомогою, то отримаєте державний захист і певну компенсацію за добровільну допомогу. Ми спробуємо це реалізувати", -  розповів під час ефіру на телеканалі "112.Україна".

Разумков підкреслив, що подібна система добре себе зарекомендувала у Сполучених Штатах. Однак говорити про реалізацію ініціативи можна буде тільки після того, як Рада зніме недоторканність з народних депутатів та суддів.

Нагадаємо, що у команді переможця другого туру виборів президента Володимира Зеленського заявили, що в рамках Конституції, теоретично можливий розпуск парламенту, після інавгурації кандидата.

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27 04 2019 19:53
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