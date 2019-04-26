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У Зеленського кажуть, що підстави для розпуску Ради є

"Особливо після подій, які відбувалися в останні дні, пов’язанні зі спробою урізати повноваження"
У команді переможця другого туру виборів президента Володимира Зеленського заявили, що в рамках Конституції, теоретично можливий розпуск парламенту, після інавгурації кандидата.
У Зеленського кажуть, що підстави для розпуску Ради є Дмитро Разумков

"В рамках діючої Конституції, якщо це буде дозволено, то теоретично так. Особливо після подій, які відбувалися в останні дні, пов’язанні зі спробою урізати повноваження", - заявив речник штабу Зеленського Дмитро Разумков  в ефірі "Право на владу".

Також Разумков розповів про можливе скасування посади президента. За його словами, у Зеленського не планують нічого скасовувати, тому що Україні потрібен гарант Конституції.

"Це дуже важливо і для країни, і для людей мати персоналію, яка вибирається на загальних виборах. Це раз. Два - у нас повинен бути гарант Конституції. Реальний гарант Конституції, який буде захищати права і свободи громадян цієї країни. Це потрібно для балансу вертикалі влади ", - пояснив Разумков.

Нагадаємо, що Зеленський звинуватив ЦВК у затягуванні оголошення результатів виборів, аби він не зміг розпустити Раду.  

"Зараз відбуваються дуже кумедні речі. Перемога є, а повноважень немає. Хтось від мене булаву ховає", -  заявив Володимир Зеленський. 

Зеленський упевнений, що ЦВК затягує оголошення результатів, аби парламент, своє чергою, теж затягував процес інавгурації і призначив церемонію на дату, пізнішу за 27 травня. На думку Зеленського, це робиться тому, що після цієї дати президент, за законом, вже не матиме права розпустити Раду.

За даними "Національного екзит-полу", за Володимира Зеленського проголосували 73,2% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць. За чинного президента Петра Порошенка - 25,3%. Зіпсували бюлетень 1,5%.

 

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26 04 2019 11:49
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