У Зеленського кажуть, що підстави для розпуску Ради є

"Особливо після подій, які відбувалися в останні дні, пов’язанні зі спробою урізати повноваження"

У команді переможця другого туру виборів президента Володимира Зеленського заявили, що в рамках Конституції, теоретично можливий розпуск парламенту, після інавгурації кандидата.

"В рамках діючої Конституції, якщо це буде дозволено, то теоретично так. Особливо після подій, які відбувалися в останні дні, пов’язанні зі спробою урізати повноваження", - заявив речник штабу Зеленського Дмитро Разумков в ефірі "Право на владу".

Також Разумков розповів про можливе скасування посади президента. За його словами, у Зеленського не планують нічого скасовувати, тому що Україні потрібен гарант Конституції.

"Це дуже важливо і для країни, і для людей мати персоналію, яка вибирається на загальних виборах. Це раз. Два - у нас повинен бути гарант Конституції. Реальний гарант Конституції, який буде захищати права і свободи громадян цієї країни. Це потрібно для балансу вертикалі влади ", - пояснив Разумков.

Нагадаємо, що Зеленський звинуватив ЦВК у затягуванні оголошення результатів виборів, аби він не зміг розпустити Раду. "Зараз відбуваються дуже кумедні речі. Перемога є, а повноважень немає. Хтось від мене булаву ховає", - заявив Володимир Зеленський. Зеленський упевнений, що ЦВК затягує оголошення результатів, аби парламент, своє чергою, теж затягував процес інавгурації і призначив церемонію на дату, пізнішу за 27 травня. На думку Зеленського, це робиться тому, що після цієї дати президент, за законом, вже не матиме права розпустити Раду.