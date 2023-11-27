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Ми свідки безпрецедентного рівня активності КДБ Білорусі – спецслужби Литви

27 листопада 2023, 11:28
Ми свідки безпрецедентного рівня активності КДБ Білорусі – спецслужби Литви
Фото: УНІАН
Голова Департаменту державної безпеки Литви Дарюс Яунішкіс заявив, що КДБ Білорусі значно посилив свою діяльність в країні.

Про це інформує BNS.

"Ми спостерігаємо активізацію діяльності білоруського КДБ, яка фактично досягає історичних висот, вона ніколи не була такою інтенсивною",  - сказав Яунішкіс і додав, що у спецслужб виникають питання до діяльності деяких громадян Білорусі в Литві.

Глава спецслужби відзначив посилення російської пропаганди в Литві.

"Я думаю, що росія зменшила цю діяльність, можливо, коли почала війну в Україні, тому що сподівалася на дуже легку перемогу, однак застрягла там. Але зараз ми відчуваємо певну інтенсифікацію", – розказав Яунішкіс.

За його словами, спецслужба немає відомостей про те, що служби недружніх країн намагаються завербувати державних посадовців чи політиків, алле якщо такі спроби будуть, литовські спецслужби виявлятимуть і запобігатимуть загрозам.

Ми також писали, що з березня Литва з ланує конфіскувати автомобілі з російською реєстрацією, які заїхали в країну до 11 вересня. Їх можуть передавати Україні.

 

БілорусьЛитваКДБ

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