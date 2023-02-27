Ми вражені, як швидко українці відновлюють електромережі після атак рф — Міненерго США

У Вашингтоні вражені тим, як швидко українським енергетикам вдається відновити пошкоджені електромережі після атак росії.

Про це в інтерв’ю розказала міністр енергетики США Дженніфер Гренголм

Пише Голос Америки.

“Ми справді дуже захоплюємося українським народом”, - сказала міністер енергетики США Ґренголм.

Вона пообіцяла третій транш американської допомоги для відновлення електромереж вже на початку березня.

“Я знаю, що президент Зеленський справді висловив бажання мати іншу мережу електропостачання. Розподілену мережу, яка працює на чистій енергії, але також не настільки централізовану, щоб бути мішенню. І це дуже надихає… Зараз ми – у процесі відправки третього траншу обладнання в Україну, щоб вони могли замінити те, що було пошкоджено. Але зрештою, у довгостроковій перспективі, ми маємо виконати цілі президента щодо створення розподіленої електричної мережі, щоб у разі пошкодження однієї ділянки це не виводило з ладу цілий регіон”, – сказала Гренголм.

Буде третій транш, який ми відправимо на початку березня, заявили в Міненерго.

Нас вразило те, наскільки швидко українці залучають те, що ми надсилаємо, аби відновити роботу якомога скоріше. Це справді захоплює дух: така стійкість і таке швидке виконання завдань від тих, хто працює над мережею. І ми будемо продовжувати допомагати, чим зможемо, – додала міністр.

Міністр особисто перебуває у контакті з міністром енергетики України Германом Галущенком і відчуває прагнення української сторони до постійної співпраці та втілення відповідних планів.

“Національна лабораторія відновлюваної енергетики створює дорожні карти для країн, які висловили зацікавленість у переході на стовідсоткову відновлювану енергію, на 100 відсотків чисту, без викидів вуглецю. І ми хочемо працювати з Україною, яка висловила бажання зробити це, щоб надати технічні дорожні карти, як цього досягнути”, – розповіла Ґренголм.