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Ми вражені, як швидко українці відновлюють електромережі після атак рф — Міненерго США

27 лютого 2023, 15:17
Ми вражені, як швидко українці відновлюють електромережі після атак рф — Міненерго США
У Вашингтоні вражені тим, як швидко українським енергетикам вдається відновити пошкоджені електромережі після атак росії.

Про це в інтерв’ю розказала міністр енергетики США Дженніфер Гренголм

Пише Голос Америки.

Ми справді дуже захоплюємося українським народом”, - сказала міністер енергетики США Ґренголм.

Вона пообіцяла третій транш американської допомоги для відновлення електромереж вже на початку березня.

Я знаю, що президент Зеленський справді висловив бажання мати іншу мережу електропостачання. Розподілену мережу, яка працює на чистій енергії, але також не настільки централізовану, щоб бути мішенню. І це дуже надихає… Зараз ми – у процесі відправки третього траншу обладнання в Україну, щоб вони могли замінити те, що було пошкоджено. Але зрештою, у довгостроковій перспективі, ми маємо виконати цілі президента щодо створення розподіленої електричної мережі, щоб у разі пошкодження однієї ділянки це не виводило з ладу цілий регіон”, – сказала Гренголм.

Буде третій транш, який ми відправимо на початку березня, заявили в Міненерго.

Нас вразило те, наскільки швидко українці залучають те, що ми надсилаємо, аби відновити роботу якомога скоріше. Це справді захоплює дух: така стійкість і таке швидке виконання завдань від тих, хто працює над мережею. І ми будемо продовжувати допомагати, чим зможемо, – додала міністр.

Міністр особисто перебуває у контакті з міністром енергетики України Германом Галущенком і відчуває прагнення української сторони до постійної співпраці та втілення відповідних планів.

Національна лабораторія відновлюваної енергетики створює дорожні карти для країн, які висловили зацікавленість у переході на стовідсоткову відновлювану енергію, на 100 відсотків чисту, без викидів вуглецю. І ми хочемо працювати з Україною, яка висловила бажання зробити це, щоб надати технічні дорожні карти, як цього досягнути”, – розповіла Ґренголм.

ҐренголмМіненерго США

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