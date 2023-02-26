Міненерго США вважає, що пандемія Covid-19, найімовірніше, виникла внаслідок витоку в китайській лабораторії – WSJ

Висновок Міністерства енергетики є результатом нових розвідувальних даних і має важливе значення, оскільки відомство має значний науковий досвід і контролює мережу національних лабораторій США, деякі з яких проводять передові біологічні дослідження.

Міністерство енергетики США дійшло висновку, що пандемія Covid, найімовірніше, виникла через лабораторний витік, згідно з секретним звітом розвідки, нещодавно наданим Білому дому та ключовим членам Конгресу.

Про це повідомляє засекречена розвідувальна доповідь, нещодавно надана Білому дому та ключовим членам Конгресу, пише The Wall Street Journal

Як підкреслює видання, така версія початку пандемії від Міненерго США міститься в засекреченій розвідувальній доповіді, яку було надано Білому дому та ключовим членам Конгресу.

У WSJ зазначають, що позиція відомства змінилася, оскільки раніше воно не могло визначитися з тим, як саме виник вірус. Тепер Міненерго приєдналося до Федерального бюро розслідувань, яке має таку ж позицію щодо появи коронавірусу.

За інформацією видання, висновки міністерство зробило на основі нових розвідувальних даних. При цьому в доповіді наголошується, що рішення було винесене з "низькою мірою впевненості".

Офіційні особи поки що відмовляються розкривати інформацію про те, які саме розвіддані допомогли Міненерго винести таке рішення щодо появи пандемії.

У WSJ уточнюють, що співробітники розвідки все ще збирають інформацію про те, як виник Covid-19.

У виданні додали, що чотири американські інші відомства, а також національна розвідувальна група вважають, що це, швидше за все, результат природної передачі вірусу, а два ще не визначилися з відповіддю.

При цьому, незважаючи на відмінності у позиціях відомств, між ними є консенсус щодо того, що коронавірус не є результатом китайської програми з розробки біологічної зброї.

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