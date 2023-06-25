Американська розвідка не знайшла прямих доказів того, що COVID походить з лабораторії в Ухані

Згідно зі звітом, розвідувальне співтовариство США все ще не може виключити можливості того, що вірус міг виникнути у лабораторії.

Розвідувальні служби США не знайшли прямих доказів того, що пандемія COVID-19 сталася через інцидент в Уханьському інституті вірусології.

Про це пише Reuters.

Згідно зі звітом, розвідувальне співтовариство США все ще не може виключити можливості того, що вірус міг виникнути у лабораторії, однак дізнатися походження коронавірусу досі не вдалося.

"Центральне розвідувальне управління та інше агентство не можуть визначити точне походження пандемії COVID-19, оскільки обидві [природні та лабораторні] гіпотези спираються на значні припущення або стикаються з проблемами через суперечливі звіти", — заявили в американській розвідці.

Нагадаємо, 1 березня 2023 року ФБР заявило, що пандемію COVID-19, ймовірно, спричинив витік з лабораторії в Китаї.

Перед тим Міністерство енергетики США також заявляло про ймовірне виникнення пандемії через витік з лабораторії в Китаї.

Хоча у 2020 році вчені з науково-дослідницького інституту Scripps Research Translational Institute та інших установ заявили, що вірус має природнє походження.

Всесвітня організація охорони здоров'я також припускала, що "вірус, імовірно, вперше поширився від інфікованих кажанів до людей через проміжну тварину-носія".

Однак учені не мають достатньо доказів, щоб підтвердити версію про кажанів.