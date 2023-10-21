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ПОЛІТИКА

Втручання росії у вибори: Розвідка США попередила 100 країн – Reuters

21 жовтня 2023, 10:02
Втручання росії у вибори: Розвідка США попередила 100 країн – Reuters
Фото: twitter.com/ThreatConnect
За словами журналістів, це глобальне явище.

За словами журналістів, успіх росії в поширенні дезінформації щодо виборів у США 2020 року та пандемії Covid-19 спонукав кремль продовжувати реалізовувати такі спецоперації.

Американська розвідка дійшла висновку, що росія використовує шпигунів, державні ЗМІ та соціальні мережі, щоб підірвати віру людей у чесні демократичні вибори по всьому світу. Попередження США розіслали в 100 країн. 

Про це пише видання Reuters.

"Наша інформація показує, що високопоставлені російські урядовці, включно з кремлем, бачать цінність у цьому типі операції впливу та вважають її ефективною", — ідеться у звіті.

Як розповів неназваний високопоставлений представник Держдепартаменту США, успіх росії в поширенні дезінформації щодо виборів у США 2020 року та пандемії Covid-19 спонукав кремль активізувати свої операції з впливу на вибори в інших країнах.

"Успіх породжує більше, і ми безумовно розглядаємо вибори у США як каталізатор", — сказав чиновник.

Повідомляється, що Вашингтон також провів брифінг для урядів усіх країн-одержувачів попередження. У Штатах вважають, що кремль хоче "сіяти нестабільність" у демократичних країнах, зображуючи вибори як неблагополучні, а уряди — нелегітимні.

Ба більше, як зазначили у виданні, Вашингтон визнає, що вразливий перед цією загрозою. У доповіді йдеться, що рф використовує як явні, так і таємні механізми. У неї є мережі впливу і довірені особи, якими керують спецслужби кремля.

Джерело заявило, що ФСБ рф таємно працювала над залякуванням працівників виборчих комісій, організацією протестів у день виборів і "саботажем голосування за кордоном" на виборах 2020 у неназваній країні в Європі.

Раніше ми писали, що управління із захисту даних Нідерландів перевіряє сервіс для замовлення таксі від "Яндекса", що працює в країні під назвою Yango, на предмет передачі даних користувачів ФСБ.

виборишпигунстворозвідка сшахакери рф

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