У Нідерландах перевіряють сервіс таксі від "Яндекса" через побоювання, що дані його користувачів отримує ФСБ

За даними агентства, розслідування проводиться на предмет порушення правил Євросоюзу про захист персональних даних.

Управління із захисту даних Нідерландів перевіряє сервіс для замовлення таксі від "Яндекса", що працює в країні під назвою Yango, на предмет передачі даних користувачів ФСБ.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Ми можемо підтвердити, що почали розслідування щодо Yango", - повідомив представник управління у відповідь на запит агентства. Від інших коментарів у відомстві відмовилися.

За даними агентства, розслідування проводиться на предмет порушення правил Євросоюзу про захист персональних даних. Представник "Яндекса" на запит агентства про коментар на момент публікації не відповів.

"Медуза" в серпні випустила розслідування про те, що всі дані сервісу таксі "Яндекс Go", а також його зарубіжного аналога Yango (або Yandex Go), зараз зберігаються в російських дата-центрах, до яких з 1 вересня може отримувати доступ ФСБ.

Після виходу розслідування влада Фінляндії та Норвегії заборонила передавати в росію дані клієнтів Yango, а влада Молдови запропонувала, щоб агрегатори таксі взагалі не передавали дані про поїздки за межі Євросоюзу. Про перевірку щодо Yango також повідомляла влада Грузії.

У самому "Яндексі" стверджували, що "дані про поїздки можуть отримати виключно правоохоронні органи тієї країни, де поїздку було здійснено". У компанії запевняли, що після 1 вересня "ця логіка не зміниться".

У 2019 році дані про поїздки на таксі, видані "Яндексом" російським поліцейським, дали змогу сфабрикувати кримінальну справу проти журналіста "Медузи" Івана Голунова, якому поліцейські підкинули наркотики. Серед виданих даних були поїздки Голунова за межами росії, зокрема, в офіс "Медузи" в Латвії.