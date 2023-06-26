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CУСПІЛЬСТВО

Країни G-7 пообіцяли скоротити гендерні економічні розриви після COVID-19

26 червня 2023, 10:44
Країни G-7 пообіцяли скоротити гендерні економічні розриви після COVID-19
Технології та гнучкий графік роботи можуть бути використані як засіб для мінімізації дисбалансу доходів чоловіків та жінок.

Велика сімка промислово розвинутих країн пообіцяла вжити заходів для усунення гендерних економічних розривів шляхом посилення прав і можливостей жінок, визнаючи при цьому негативний вплив пандемії COVID-19 на рівність між чоловіками та жінками.

Про це повідомляє  Kyodo.

Міністри назвали неоплачуваний догляд та роботу по дому, непропорційно покладену на жінок, серйозними перешкодами на шляху "розширення економічних прав та можливостей жінок, оскільки вони обмежують їхню здатність працювати повний робочий день або обіймати керівні посади".

За їхніми словами, технології та гнучкий графік роботи можуть бути використані як засіб для мінімізації дисбалансу доходів чоловіків та жінок.

"Повна, рівноправна та значуща участь жінок у прийнятті рішень на всіх рівнях є питанням прав людини, а також приносить користь усім, сприяючи покращенню економічних, соціальних та політичних результатів", - йдеться у заяві міністрів.

Міністри з Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, США та Європейського союзу назвали пандемію "серйозною перешкодою" на шляху до створення суспільства гендерної рівності.

"Ми підтвердили нашу прихильність до прискорення наших зусиль щодо досягнення повної гендерної рівності та подальшого розширення прав та можливостей усіх жінок і дівчаток", - йдеться у заяві.

COVID-19гендерна рівністьG-7

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