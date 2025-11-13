Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Країни G7 зробили гучну заяву про переговори між Україною та рф

13 листопада 2025, 09:33
11-12 листопада 2025 року в регіоні Ніагара, Онтаріо, під головуванням Канади відбулася зустріч міністрів закордонних справ країн G7.
Країни G7 і ЄС наголосили на необхідності використовувати поточну лінію фронту як основу для переговорів між росією та Україною, і підтвердили повну підтримку України в захисті її територіальної цілісності.
 
Про це повідомляє Міністерство міжнародних справ Канади.
 
11-12 листопада 2025 року в регіоні Ніагара, Онтаріо, під головуванням Канади відбулася зустріч міністрів закордонних справ країн G7: Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та США, а також Високого представника ЄС.
 
У заході взяли участь міністри закордонних справ Бразилії, Індії, Саудівської Аравії, Мексики, Республіки Корея, Південної Африки та України для обговорення питань морської безпеки, стратегічних ресурсів, економічної стійкості та енергетичної безпеки.
Учасники зробили низку заяв, частина яких стосувалася України.
 
Міністри G7 підтвердили повну прихильність територіальній цілісності та незалежності України. У заяві підкреслено, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою, а негайне припинення вогню є ключовою умовою для стабілізації регіону. Поточна лінія фронту розглядається як відправна точка для майбутніх переговорів між Києвом і москвою.
 
Країни G7 посилюють економічні санкції проти росії та вивчають заходи впливу на держави та організації, які сприяють фінансуванню її військових дій. У заяві засуджується військова допомога росії з боку КНДР та Ірану, а також постачання зброї та компонентів подвійного призначення з Китаю, що сприяло ескалації війни.
 
Міністри обговорили можливості скоординованого використання заморожених російських суверенних активів для підтримки України. Також наголошено на важливості захисту енергетичної інфраструктури країни після нещодавніх атак росії, що є критичним для забезпечення стабільності та безпеки української економіки.

 

