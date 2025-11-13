Країни G7 зробили гучну заяву про переговори між Україною та рф

11-12 листопада 2025 року в регіоні Ніагара, Онтаріо, під головуванням Канади відбулася зустріч міністрів закордонних справ країн G7.

Країни G7 і ЄС наголосили на необхідності використовувати поточну лінію фронту як основу для переговорів між росією та Україною, і підтвердили повну підтримку України в захисті її територіальної цілісності.

Про це повідомляє Міністерство міжнародних справ Канади.

11-12 листопада 2025 року в регіоні Ніагара, Онтаріо, під головуванням Канади відбулася зустріч міністрів закордонних справ країн G7: Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та США, а також Високого представника ЄС.

У заході взяли участь міністри закордонних справ Бразилії, Індії, Саудівської Аравії, Мексики, Республіки Корея, Південної Африки та України для обговорення питань морської безпеки, стратегічних ресурсів, економічної стійкості та енергетичної безпеки.