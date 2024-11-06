Трамп виступив перед виборцями: "ми вилікуємо Америку, ми все виправим"

Майбутній глава Білого Дому виступив з нагоди його перемоги в президентських виборах.

Дональд Трамп вийшов на сцену у Палм-Біч у Флориді, де виступив перед прихильниками з переможною промовою.

Його виступ транслював телеканал FoxNews.

"Ми забрали Сенат назад. Також, схоже на те, що ми будемо контролювати Палату представників", - заявив він.

Майбутній 47 президент додав, що це була найнеймовірніша політична річ, подивіться, що сталося. Наша країна ніколи не бачила нічого подібного.

"Я буду боротися за вас", - додав він.

Також він вважає, що потрібно запечатати кордони. Трамп хоче, щоб люди повернулися, але законно.

Також за його словами, це буде нове золоте століття, де США будуть процвітати.

Також Трамп сказав, що курс Америки розвернеться на 180%. Нагадаю, раніше Трамп заявляв, що зупинить війну в Україні за 24 години після своєї перемоги.

Ми вже повідомили, що Трамп стане 47 президентом США.

Натомість його конкурентка демократка Камала Гарріс відмовилась від виступу, її штаб вже розійшовся.