Ми вивчаємо український План перемоги – Блінкен

У Вашингтоні розглядають пропозиції Зеленського, і, якщо буде потрібно, зроблять додаткові дії для досягнення успіху.

Білий дім "ретельно вивчає" український План перемоги, і за потреби розгляне "додаткові дії" для допомоги Україні.

Про це на пресконференції у Нью-Йорку заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен, передає американська телерадіоорганізація Голос Америки.

"Ми зробили важливі кроки, щоб підтримати народ України, який продовжує захищатися від російської агресії, що триває, і продовжує відстоювати свій суверенітет і незалежність, своє право вирішувати своє власне майбутнє", - сказав Блінкен.

Державний секретар ШСА додав, що 8 млрд доларів допомоги, про яку оголосили США, має вистачити до завершення каденції нинішньої адміністрації.

Він сказав, що адміністрація вивчає План перемоги, який президент України Володимир Зеленський представив президенту США Джо Байдену під час їхньої зустрічі у Білому домі.

На запитання про те, чи Київ отримав, чи отримає в майбутньому дозвіл на використання західної зброї для завдання ударів по військових об'єктах вглиб рф, Блінкен відповів, що Білий дім та партнери України вивчають деталі плану і, за потреби, розглядають "додаткові дії", щоб допомогти українцям досягти перемоги.

"Ми дуже ретельно це вивчаємо, включно з тим, що ми або інші партнери України повинні були б зробити, – якщо потрібно, – додаткові дії, щоб допомогти їм досягти цього успіху", – констатував Блінкен.

Американський політик вважає, що президент Байден "дуже чітко заявив, що він відданий успіху України".

"Він також прагне переконатися, що вони мають те, що їм потрібно для ефективного захисту. Я говорив це багато разів і скажу знову, кожен крок на цьому шляху ми пристосовували та адаптували до потреб, і я переконаний, що ми продовжуватимемо це робити", – підсумував держсекретар.

Глава дипломатії США наголосив, що боротьба України за справедливість має підтримку світової спільноти.

Також днями Блінкен заявив, що заяви Китаю про мир в Україні не збігаються з діями.