Ми вже зараз маємо готуватися до наступної зими – Президент ЄК

Європа вже зараз має готуватися до наступної зими, оскільки загроза енергетичної кризи все ще залишається, заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Цієї зими ми вже протримаємося. Але ми все ще у небезпеці. Тепер нам потрібно підготуватись до наступної зими", - сказалавона.

При цьому вона зазначила, що ціни на газ зараз у Європі нижчі, ніж до повномасштабного вторгнення рф в Україну.

"Ми змогли замінити більшу частину російського викопного палива, яке раніше імпортували. Наші газові сховища все ще на 80% заповнені – це найвищий показник у цей період року", – каже Ляєн.

Президент ЄК зазначила, що запобігти енергетичній кризі цієї зими також допомогли такі фактори як тепла погода та локдаун у Китаї, за рахунок чого він імпортував менше ресурсів, і ціни на них, відповідно, не підвищувалися від цього.

Крім того, Євросоюзу за останній рік вдалося подвоїти кількість додаткової поновлюваної енергії.

Раніше повідомлялось, що голова Єврокомісії закликала бізнес інвестувати в Україну.