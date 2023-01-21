Ми вже зараз маємо готуватися до наступної зими – Президент ЄК
"Цієї зими ми вже протримаємося. Але ми все ще у небезпеці. Тепер нам потрібно підготуватись до наступної зими", - сказалавона.
При цьому вона зазначила, що ціни на газ зараз у Європі нижчі, ніж до повномасштабного вторгнення рф в Україну.
"Ми змогли замінити більшу частину російського викопного палива, яке раніше імпортували. Наші газові сховища все ще на 80% заповнені – це найвищий показник у цей період року", – каже Ляєн.
Президент ЄК зазначила, що запобігти енергетичній кризі цієї зими також допомогли такі фактори як тепла погода та локдаун у Китаї, за рахунок чого він імпортував менше ресурсів, і ціни на них, відповідно, не підвищувалися від цього.
Крім того, Євросоюзу за останній рік вдалося подвоїти кількість додаткової поновлюваної енергії.
Раніше повідомлялось, що голова Єврокомісії закликала бізнес інвестувати в Україну.