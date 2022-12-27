Миколаїв отримав 15 генераторів від USAID

Миколаїв отримав 15 електрогенераторів від Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку USAID. Обладнання передали до пунктів обігріву та комунальному підприємству "Миколаївоблтеплоенерго".

Про це повідомила Миколаївська міська рада.

Зазначається, що 8 генераторів отримали пункти обігріву, а 7 — комунальне підприємство "Миколаївоблтеплоенерго", яке використовуватиме їх для забезпечення безперебійного водопостачання в умовах відключення електроенергії зокрема.

Нагадаємо, що Казахстан передав Україні 41 генератор вартістю близько 500 тисяч доларів для закладів охорони здоровʼя. Обладнання доставили зокрема в ті області, які перебувають під постійними російськими атаками: у Миколаївську, Дніпропетровську, Харківську та інші.