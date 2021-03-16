Минулого року Україна на 18% збільшила імпорт екзотичних фруктів

Минулого року частка Туреччини у вартості вітчизняного імпорту плодів склала 28,8 %

У 2020 році Україна на 18% збільшила імпорт екзотичних фруктів - до 795 млн доларів.

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки".

"У 2020 році найбільша частка - 11,5 % - у структурі зарубіжних поставок сільгосппродукції до України припала на продукцію групи "Плоди та горіхи" - переважно за рахунок цитрусових, бананів та інших екзотичних плодів", - йдеться у повідомленні.

Основним постачальником продукції цієї групи до України залишається Туреччина, з якої минулого року імпортували понад 269 тис т фруктів.

Минулого року частка Туреччини у вартості вітчизняного імпорту плодів склала 28,8 %.

Також у топ-6: Еквадор (12,9 %), Греція (6,2 %), Коста-Ріка (5,8 %), Іспанія (5,4 %) та Єгипет (5,0%).

Сукупно ці шість країн сформували 2020 року понад 64 % вартості імпорту продукції даної групи до України.

"Найбільшим попитом серед плодово-ягідної продукції в нашій країні традиційно користуються цитрусові і банани, які у 2020 році сформували майже 3/5 вартості її імпорту.

Якщо в імпорті цитрусових більше половини обсягів стабільно належать Туреччині, то закупівлі бананів ми здійснюємо переважно в країнах Латинської Америки, зокрема Еквадорі і Коста-Ріці, які минулого року забезпечили близько 80 % вартісних обсягів поставок", - заявив заступник директора "Інституту аграрної економіки" Микола Пугачов.

Нагадаємо, що у 2019 році ЄС відмовився від імпорту українських овочів та фруктів