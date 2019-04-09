ЄС відмовився від імпорту українських овочів та фруктів
"Підтвердження про те, що українські яблука і томати з 1 вересня не відправляються до ЄС, надійшло нам відразу від декількох експортерів і виробників", – повідомляє Українська плодоовочева асоціація.
Директива, зазначена вище, була ухвалена 21 березня 2019 року. Вона передбачає посилення заходів захисту ЄС від шкідливих карантинних організмів і стосується поставок яблук, груш, томатів, баклажанів, перцю і деяких інших видів продукції.
"У рамках директиви, з 1 вересня 2019 року, всі країни, що не входять до Євросоюзу, зобов’язані офіційно оголосити про відсутність у них випадків виявлення певних карантинних організмів: Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich, Rhagoletis pomonella (Walsch), Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, Tachypterellus quadrigibbus Say, Neoleucinodes elegantalis (Guenée) та Tephritidae (non-European)", - пояснили в Асоціації.
Зазначається, що в Україні раніше не було випадків виявлення цих організмів.
Компетентний орган - Держпродспоживслужба - уже офіційно запропонувала Європейській Комісії ухвалити рішення про безперешкодний імпорт цих товарів. Однак офіційної відповіді від Єврокомісії поки не надійшло, а значить, постачати ці товари не можна, пояснили експерти.
Тим часом українські виробники намагаються самостійно вирішити цю проблему.
"Експортери тепличних томатів і перцю в даний момент за власні кошти намагаються юридично оформити ввезення в зони або регіони, вільні від даних шкідників згідно з процедурами ЄС", - зазначається у повідомленні.
Таким чином, зазначили в Асоціації, вони сподіваються, що це "вийде зробити швидше, ніж отримати дозвіл Євросоюзу для всієї країни через державну систему", особливо на тлі ліквідації Мінагрополітики, в систему якого входив раніше компетентний орган.
Виробники очікують, що зможуть розблокувати експорт ще до середини вересня, так як раніше вже стикалися з подібною проблемою.
Якщо ж поставки не будуть розблоковані, то гіпотетичні втрати наших виробників яблука в новому сезоні можуть становити близько 4-5 млн доларів – це близько 15% всієї експортної виручки, підрахували в Асоціації.
Нагадаємо, що Україна в лютому 2019 року отримала рекордну за всю історію виручку від експорту фруктів і горіхів - $24,8 млн доларів США.
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