Україна побила рекорд з експорту фруктів та горіхів
Експорт зріс на 10% відносно до січня 2019 року і на третину перевищив показники лютого 2018 року, повідомляє "Укрінформ"
"За два місяці 2019 року Україна вже заробила на експорті фруктів, ягід і горіхів $47,4 млн доларів США або на 22% більше, ніж роком раніше", - йдеться в повідомленні.
Аналітики EastFruit звертають увагу на те, що експорт в лютому більш ніж подвоївся за два роки – в лютому 2017 року загальна виручка від експорту всіх фруктів, ягід і горіхів не перевищувала $11,5 млн доларів США, а лютому 2019 року була в 2,2 раза вищою.
Як і раніше головною статтею експорту були волоські горіхи, на які в лютому 2019 року припадало близько 64% експортної виручки. Щоправда, їх питома вага істотно знизилася за рік – у лютому 2018 року на волоський горіх доводилося 77% усієї виручки. Головною причиною зниження частки волоського горіха у виручці стало зниження середніх цін на цю продукцію, а також збільшення виручки від експорту свіжих яблук і заморожених ягід і фруктів.
На яблуко в лютому 2019 року припало 14% усієї виручки, проти 8% роком раніше і 4% двома роками раніше. Заморожені ж ягоди принесли Україні в лютому 2019 року 21% всієї експортної виручки, хоча в лютому минулого року їх питома вага не перевищувала 14%.
Нагадаємо, що у 2018 році Україна збільшила експорт яблук в Європу в дев'ять разів.
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