Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Минулого тижня ціни на газ в Європі досягали нових рекордів

Газпром традиційно демонстрував значний вплив на ціноутворення. Так, компанія припинила закачування до підземних сховищ Європи
Минулого тижня ціни на газ в Європі досягали нових рекордів - спотові котирування європейських хабів перетнули позначку 40 євро/Мвт-год у напрямку зростання вперше з березня 2018 року.
Минулого тижня ціни на газ в Європі досягали нових рекордів Фото: Радіо Свобода
Про це повідомляють аналітики Української енергетичної біржі.
 
"Газпром традиційно демонстрував значний вплив на ціноутворення. Так, компанія припинила закачування до підземних сховищ Європи.
 
Наприклад, за газову добу 2 серпня сума операцій закачки і відбору з потужностей зберігання на північному заході Європи, якими користується концерн, навіть була мінусовою. Також, в п’ятницю, 6 серпня, ціни відреагували зростанням на вибух на заводі в Західному Сибіру через тимчасове скорочення постачання", - зазначають аналітики.
 
При цьому, середнє значення спотових цін станом на 5 серпня складало 42,17 євро-Мвт-год, найнижчі котирування спостерігались на CEEGEX.
 
"Ф'ючерсні ціни в середньому були вищими за спотові, лише у контрактах зимового сезону спостерігається пониження на 1,38% порівняно із поточним рівнем цін", - додали в біржі.
 
Водночас на тлі дефіциту поставок LNG, низького рівня запасів в сховищах минулого тижня спотові ціни на газ в Європі перевищили 500 доларів за тисячу кубометрів.
 
Російський газовий монополіст "Газпром" 3 серпня фактично зупинив закачування газу в підземні сховища Європи.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 08 2021 16:07
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Науковці з

Науковці з'ясували, які люди найчастіше порушують карантинні заходи та що з цим можна зробити

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.