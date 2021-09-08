Газпром традиційно демонстрував значний вплив на ціноутворення. Так, компанія припинила закачування до підземних сховищ Європи

Минулого тижня ціни на газ в Європі досягали нових рекордів - спотові котирування європейських хабів перетнули позначку 40 євро/Мвт-год у напрямку зростання вперше з березня 2018 року.

Про це повідомляють аналітики Української енергетичної біржі.

"Газпром традиційно демонстрував значний вплив на ціноутворення. Так, компанія припинила закачування до підземних сховищ Європи.

Наприклад, за газову добу 2 серпня сума операцій закачки і відбору з потужностей зберігання на північному заході Європи, якими користується концерн, навіть була мінусовою. Також, в п’ятницю, 6 серпня, ціни відреагували зростанням на вибух на заводі в Західному Сибіру через тимчасове скорочення постачання", - зазначають аналітики.

При цьому, середнє значення спотових цін станом на 5 серпня складало 42,17 євро-Мвт-год, найнижчі котирування спостерігались на CEEGEX.

"Ф'ючерсні ціни в середньому були вищими за спотові, лише у контрактах зимового сезону спостерігається пониження на 1,38% порівняно із поточним рівнем цін", - додали в біржі.

Водночас на тлі дефіциту поставок LNG, низького рівня запасів в сховищах минулого тижня спотові ціни на газ в Європі перевищили 500 доларів за тисячу кубометрів.

Російський газовий монополіст "Газпром" 3 серпня фактично зупинив закачування газу в підземні сховища Європи.