Минулої доби бойовики шість разів порушили режим тиші на Донбасі
При цьому тричі вогонь відкривався з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Бойовики обстрілювали позиції українських військових з мінометів 120-го та 82-го калібрів, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів та стрілецької зброї, повідомляє прес-центр ООС.
Зокрема, під обстріл з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів потрапила Новоселівка друга, а під вогонь мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів - Широкине.
Крім того, двічі, з мінометів калібру 120 мм і в подальшому з гранатометів різних систем бойовики стріляли у районі Кримського. З протитанкового ракетного комплексу бойовики стріляли біля Новозванівки, а зі стрілецької зброї поблизу смт Станиця Луганська.
Втрат серед українських військових немає.
Нагадаємо, що у зоні бойових дій на Донбасі бойовики 4 рази впродовж 14 березня порушували режим припинення вогню, один раз використавши озброєння, заборонене Мінськими угодами.
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