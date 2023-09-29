Мир для України має бути заснований на статуті ООН – Блінкен

Мир після війни росії в Україні має відображати принципи Статуту ООН і не залишати умов для повторної агресії.

Про це йдеться на сайті Держдепу.

Голова Держдепу США Ентоні Блінкен відповідаючи на питання журналіста, як, на його думку, виглядає справедливий і довготривалий мир для України, пояснив, що його існування передбачає дві речі.

"Справедливий в тому сенсі, що він відображає основні принципи, які лежать в основі Статуту ООН - територіальна цілісність, суверенітет, незалежність України. Довготривалим у тому сенсі, що ви хочете бути впевненими, що якщо ви досягаєте миру, ви не залишаєте умови, які дозволять цій агресії повторитися через рік, через два, через п’ять років. Ось такі дві речі. Це два орієнтири", - заявив Блінкен.

Він додав, що ухвалювати рішення щодо миру буде Україна.

"Ми були і будемо тісно пов’язані між собою. І президент неодноразово говорив, що це рішення мають ухвалювати українці. Нічого про Україну без України - це залишається головним орієнтиром того, що ми робимо", - підсумував голова Держдепу.

Раніше Politico писало, що між Пентагоном та Держдепом є розбіжності щодо надання тієї чи іншої зброї для України.